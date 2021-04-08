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Происшествия8 апреля 2021 17:43

Двое погибли, 206 пермяков получили в ДТП травмы

ГИБДД подвела итоги 1-го квартала 2021 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

За первые месяцы 2021 года в Перми произошло 177 дорожно-транспортных происшествий, в которых 206 человек получили травмы, а двое погибли. Об этом сообщили в ГИБДД Перми. Оба погибших были пешеходами, переходившими дорогу по переходу. В аналогичных ситуациях были ранены 46 пермяков.

С начала года 4758 пешеходов нарушили правила дорожного движения и 4468 водителей не предоставили преимущество пешеходам.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество аварии снизилось на 26,6 процентов, раненых на 27,5 процентов и погибших на 81,8 процента, - заметили в Госавтоинспекции. – За три месяца было задержано 840 нетрезвых водителей.

ДТП