В Пермском крае на пешеходных переходах стали чаще гибнуть люди

В Пермском крае с начала года произошло 71 ДТП на пешеходных переходах. Фото: архив "КП"

В Пермском крае с начала года произошло 71 ДТП на пешеходных переходах. В них 4 человека погибли и 70 - получили различные травмы.

Одно из таких происшествий случилось 6 апреля в 19.20 в Краснокамске. В сторону улицы Коммунистической двигался автомобиль «Рено». За рулем была 48-летняя женщина. По предварительной информации ГИБДД по Пермскому краю, она нарушила правила дорожного движения и не пропустила пешехода.

Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате он получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. По факту произошедшего проводится проверка.

«Госавтоинспекция Пермского края призывает водителей быть предельно внимательными за рулем. Вблизи пешеходных переходов снижать скорость и строго соблюдать ПДД РФ», - сообщает ведомство.

ВАЖНО!

Если весеннее солнце слепит глаза, нужно отрегулировать водительское сидение, приподняв его выше обычного, таким образом, чтобы защитный козырек предотвращал попадание ярких лучей в глаза.

Пешеходы должны руководствоваться сигналами пешеходного светофора.

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, не должны создавать помех для движения автомобилей и выходить из-за стоящего транспортного средства или другого препятствия, которое ограничивает обзорность.

Нужно убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Соблюдайте Правила дорожного движения, берегите себя и своих близких!