В условиях пандемии в Перми объявили акцию на установку памятников из гранита

Памятники из гранита величественны и долговечны. Фото: Альфа Гранит.

Пандемия стала испытанием для всего человечества. Она коснулась многих из нас, а кто-то потерял своего родственника или друга.

Как увековечить память о своих родных? Какой памятник выбрать, где заказать?

- Одними из самых долговечных и надежных являются надгробия из гранита, - объясняют в пермской компании «Альфа Гранит». - Такие памятники выглядят величественно, не портятся от времени. Сформировавшийся много лет назад из магматической породы минерал - на редкость твердый, он устойчив к истиранию. Такие надгробия выдерживает колебания температур и не деформируются. Ухаживать за мемориалом из гранита несложно, чаще всего достаточно просто протереть его влажной губкой.

Но гранит сложно обрабатывать, придать ему нужную форму способны только опытные мастера при помощи современного оборудования.

Профессионально занимаются изготовлением гранитных, а также мраморных памятников различных стилей и конфигураций в пермской компании «Альфа Гранит».

- Сейчас мы запустили весеннюю акцию по изготовлению гранитных памятников, мы изготовим и установим их на выгодных условиях, - рассказали в компании «Альфа Гранит». – Эта акция будет действовать до конца мая. После того, как памятник изготовят, его бесплатно сохранят до момента установки, а после доставят на место и установят.

Надгробие в компании «Альфа Гранит» могут сделать и бесплатно, если усопший является участником Великой Отечественной войны, ветераном Вооруженных сил России, умершим с 12 июня 1990 года, сотрудникам МВД или ФСБ, погибшим с 12 июня 1990 года.

- Иногда в горе члены семьи не вспоминают или не знают, что их близкий человек имеет право на льготы даже после смерти, - напоминают в компании «Альфа Гранит». – Наша компания изготавливает бесплатные памятники в соответствии с федеральным законодательством.

Уточнить условия оформления заказа можно по телефону: 200-85-89.