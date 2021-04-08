В Перми осудили мастера, по вине которого рабочего засыпало землей

В Перми рабочего засыпало землей при проведении работ. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Перми против мастера строительных и монтажных работ возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

25 сентября 2020 года по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью сварщику. Во время проведения работ по монтажу трубы обрушились не укрепленные края котлована. Сварщик, выполнявший работы, был завален землей и прижат к трубе. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

- Суд назначил подозреваемому наказание – штраф, в размере 30 тысяч рублей, - сообщает СКР по Пермскому краю.