В Пермском крае мужчина залез на пятый этаж по фасаду здания

В Краснокамске мужчина залез на пятый этаж по стене.

В Краснокамске мужчина забрался на пятиэтажку по фасаду здания. Местные жители, шокированные поступком неизвестного, сняли увиденное на камеру мобильного.

- Человек лезет на пятый этаж, - комментирует видео очевидец. – Непонятно, к себе лезет или в чужой дом.

На записи видно, как с торца здания в районе четвертого этажа к пятому лезет человек. Он то поднимается выше, то опускается. В комментариях к видео в паблике «Мой город Пермь» его сразу же прозвали «человеком пауком». Через какое-то время он спускается на землю. Лишь в конце съемки становится понятно, что мужчина лез по кирпичам, из которых на стене выстроен узор.