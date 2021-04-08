Пермские ученые сделали медицинскую маску в 20 раз эффективнее

Фото: Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет.

Ученые Пермского Политеха с коллегами из ПГФА разработали маски с повышенными барьерными свойствами. Они нанесли на них 10-процентный раствор эфирного масла сибирской пихты, которое славятся своими антимикробными, противогрибковыми и антивирусными свойствами.

- Это позволило улучшить барьерные свойства масок в 20 раз, - говорят ученые. - Их можно использовать для профилактики осложнений после перенесенных вирусных заболеваний, в том числе COVID-19.

Ученые уже запатентовали разработку. Барьерные функции такой маски изучили. В испытаниях приняли участие волонтеры.

По словам ученых, повышение барьерных функций масок, обработанных антимикробными средствами, было выявлено впервые.

– Мы установили, что пихтовое масло обладает и антигипоксическими свойствами, - говорит сотрудник Научно-образовательного центра прикладных химико-биологических исследований Пермского Политеха Екатерина Яковлева. Его можно использовать людям с заболеваниями, которые сопровождаются кислородной недостаточностью – например, ишемической болезнью сердца и воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей. Помимо масок и повязок, вещество перспективно для применения в ингаляторах и концентраторах кислорода.