Азотчики провели профессиональные пробы для старшеклассников

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» провели традиционные «Профессиональные пробы» для учащихся 10-го класса березниковской школы №11. Азотчики познакомили старшеклассников с предприятием и востребованными специальностями.

О профессии «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» школьникам рассказал Денис Выборский, мастер по ремонту приборов и аппаратуры цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики филиала «Азот», член экзаменационной комиссии Березниковского политехнического техникума. Он показал ребятам, как работает контроллер, радарный уровнемер, провел некоторые замеры. О профессии «токаря» рассказал другой специалист завода - Ильдар Сабиров, мастер механического отделения ремонтно-механического цеха ремонтно-производственного управления. Он отметил, что для таких специалистов важно получать не только профессиональные знания, но и развивать мелкую моторику, и провел специальную разминку для учащихся.

Рассказы о производстве и профессиях заинтересовали школьников. Некоторые из них уже выбрали направление дальнейшего обучения.

Андрей Молоков, ученик 10 класса МАУ СОШ №11:

- Я с детства увлекаюсь различными электронными технологиями, пошел по стопам дедушки, он был специалистом по КИПиА. Поэтому при поступлении в 10 класс сразу определился, что буду сдавать экзамены по физике и информатике. Интересно наблюдать за тем, как развивается цифровизация, как приборы становятся «умными». Еще интереснее разбираться в этом и быть причастным к развитию.

О других востребованных технических профессиях ученикам школы №11 рассказала Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК» УРАЛХИМ»:

- Чем раньше дети познакомятся с возможными вариантами выбора профессии, тем более качественный выбор сделают. Профессиональные пробы помогают им выбрать специальность при поступлении в вуз и, соответственно, будущую профессию.

Филиал «Азот» не первый год сотрудничает со школой №11, это общеобразовательное учреждение – единственное в городе Березники, комплектующее классы технической направленности. Раньше десятиклассники приезжали организованными группами на предприятие, чтобы познакомиться с профессиями непосредственно на рабочем месте. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой, было решено провести профориентационные занятия в стенах образовательного учреждения.