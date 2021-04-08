В Прикамье 500 волонтеров помогут жителям края выбрать объекты благоустройства

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

Мы уже писали о том, что жители 12 территорий Пермского края смогут выбрать приоритетные, на их взгляд, объекты для благоустройства на 2022 год. Всего им на выбор будет предложено 38 общественных пространств в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах.

Еще раз напомним о том, что голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который инициировал президент РФ Владимир Путин.

В принципе, жители муниципалитетов уже начинают готовиться к этому голосованию. Посмотреть информацию о представленных прикамских проектах можно на общероссийской платформе по ссылке https://59.gorodsreda.ru/.

Тем не менее, власти Прикамья ранее пообещали, что помогать прикамцем с выбором будут волонтеры, которые пройдут специальную подготовку. И вот на сайте губернатора и правительства Пермского края появилось сообщение о том, что такая подготовка началась. И что во всех 12 территориях края волонтеры, которые будут поддерживать проект голосования на единой всероссийской платформе za.gorodsreda.ru, уже приступили к обучению.

Более, чем 500 добровольцам с 1 по 18 апреля предстоит пройти два этапа подготовки – сначала они будут обучаться в онлайн-формате на федеральном портале DOBRO.RU, а затем в территориальных штабах.

Сами волонтеры говорят, что готовы напряженно учиться для того, чтобы сделать Прикамье лучше.

- Я решила стать волонтером федерального проекта, ведь мне небезразлично будущее моего района, и я хочу, чтобы все вокруг осознали, как важно участвовать в голосовании, - призналась волонтера из Перми Анастасия Добренко. – Обучение поможет нам выполнить поставленную перед нами важную задачу.

Эксперт Общественной палаты РФ в Прикамье Михаила Борисова объясняет, что голосование жителей регионов на федеральной платформе не ограничивается только выбором объектов благоустройства.

- Победителями по итогам будут объявлены 12 проектов – по одному в каждой территории, - отметил Михаил Борисову. - Но это не означает, что остальные объекты, получившие поддержку жителей, останутся без внимания. Наоборот, они станут основой для формирования будущих программ. И таким образом будет сформирована согласованная с населением программа развития муниципалитетов на несколько последующих лет.