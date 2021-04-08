В Пермском крае синоптики рассказали, когда ждать паводка

В Прикамье началось активное таяние снега. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае началось активное таяние снега и в скором времени нас ожидает первая волна паводка. По информации специалистов ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, на прошлой неделе выпало много мокрого снега, поэтому в северных и северо-западных районах его стало только больше. В то же время на севере и востоке края снега намного меньше, чем в 2020 году.

- По данным гидропостов, на реках края пока сохраняются стабильно низкие уровни воды, - говорят специалисты ГИС центра. - Однако с 7-8 апреля, когда температура воздуха начнет повышаться, ожидается интенсивное таяние снега.

К выходным по югу края температура воздуха поднимется до +15…+17°, а после 10 апреля на реках южной части края начнется первая волна половодья. Каким оно будет, зависит от температуры воздуха.

- По предварительным прогнозам, интенсивная волна тепла может продлиться 4-5 дней, с 9 апреля по 13-14 апреля, - говорят синоптики. - Этого будет недостаточно для полного схода снежного покрова.