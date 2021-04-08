В Перми осудили троих подростков за насилие над школьницей

В Перми трое подростков оказались на скамье подсудимых за насилие над школьницей. Фото: архив "КП"

В Перми трое подростков оказались на скамье подсудимых. Следственный комитет не сообщает их возраст, известно, что они несовершеннолетние. Парней обвиняли по статье «иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

Следователям удалось доказать, что 2 января 2020, сговорившись, трое парней применяя насилие, совершили над своей несовершеннолетней знакомой иные действия сексуального характера.

- Приговором суда одному несовершеннолетнему назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, - сообщает СКР по Пермскому краю. – Двое несовершеннолетних три года проведут в воспитательной колонии.