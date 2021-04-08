В Пермском зоопарке на свет появились двое малышей

В зоопарке родились козлята. Фото: Пермский зоопарк.

В Пермском зоопарке пополнение. У камерунской козы на свет появились два очаровательных козленка. Сотрудники зоопарка рассказали, что карликовые козы завезены из Африки во все концы света. Впервые на них обратили внимание китобои: козы не занимали много места, легко транспортировались, поэтому были ценным источником молока и мяса на длительных рейсах. Их и сейчас используют для этих целей.

В природе их сородичи живут большими группами, которые легко отражают нападение хищников.

Обычно у козы рождается 1-2 детеныша, способных стоять и кормиться через несколько минут после рождения, бегать и прыгать через 4 часа.