За сутки коронавирусную инфекцию выявили только в 13 территориях Пермского края

Всего в Пермском крае выявлено 52039 заболевших. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию выявили в 13 территориях Пермского края. Заболели еще 113 человек. Пермь по-прежнему лидирует по числу выявленных случаев - 53. На втором месте – Березники, коронавирус у 17 человек. Третье место у Соликамска, там 9 заболевших.

8 случаев в Чусовском городском округе, 6 – в Лысьвенском городском округе. В Добрянском, как и в Оханском городских округах коронавирус диагностирован у 5 человек. В Нытвенском городском 4 случая, в Сивинском муниципальном округе – 2.

По одному заболевшему в Чайковском, Карагайском муниципальных округах, в Ильинском и Краснокамском.