Пермячка оставила в такси подарок – 50 тысяч рублей

- Фото: Евгения ГУСЕВА

В отдел полиции Свердловского района Перми обратилась 32-летняя пермячка. Молодая женщина рассказала, что возвращалась домой на такси после своего дня рождения и оставила в машине кошелек, в нем были подаренные ей 50 тысяч рублей. Полицейские приняли заявление и начали проверку.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что после того, как клиентка вышла из машины, водитель заметил на сиденье кошелек, который он решил оставить себе. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.