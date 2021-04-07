Более 100 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от коронавируса

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По данным Минздрава, с начала массовой вакцинации и на 7 апреля первым компонентом «Спутник V» привито 100 613 жителей Пермского края. Больше половины из них - 66 012 человек - поставили второй компонент вакцины.

Наиболее активно прививаются жители края от 60 лет и старше: первый этап вакцинации прошли более 43 193 человек из данной группы риска, 28 854 из них полностью завершили курс. Также первым компонентом привиты свыше 9 474 работников промышленных предприятий, 6 600 из них – вторым, - сообщили в Минздраве.

Также прививки сделали более 6 000 медработников, большинство из которых работают с пациентами с новой коронавирусом. Более 5 000 медиков прошли оба этапа иммунизации. Свыше 5 000 лиц, имеющих хронические заболевания, также привились первым компонентом вакцины, 3 600 человек – двумя компонентами.