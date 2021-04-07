Евгений Дёмкин рассказал о новых возможностях карты Клуба ПЗСП

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Клубная карта в электронном формате имеет много преимуществ. Во-первых, такая карта всегда будет под рукой, в телефоне пользователя. Во-вторых, в электронном формате карты отображается процент предоставляемой скидки, последние новости и актуальные акции группы компаний ПЗСП. Электронная карта Клуба ПЗСП работает в телефонах на основе iOS и Android. Все члены Клуба ПЗСП в течение месяца получат специальное SMS-сообщение со ссылкой для загрузки электронной карты.

Евгений Дёмкин, генеральный директор группы компаний ПЗСП: «Нашей главной ценностью является клиент и его удобство. Для комфорта наших покупателей мы перевели нашу клубную карту в электронный формат. Теперь не нужно носить пластиковую карту с собой, скидками на товары ПЗСП и наших партнеров можно воспользоваться с помощью карты в телефоне».

Напомним, программа «Клуб ПЗСП» действует с 2009 года. Ее участниками автоматически становятся сотрудники предприятия и покупатели квартир от группы компаний ПЗСП. В настоящее время членами клуба являются более 5500 жителей Прикамья. Клубная карта позволяет приобретать квартиры, коттеджи, стройматериалы и другую продукцию ПЗСП со скидками, а также пользоваться скидками и специальными предложениями от партнеров предприятия.

Список предприятий партнеров постоянно пополняется, актуальную версию вы всегда можете уточнить на сайте Клуба ПЗСП. Чтобы получить карту «Клуба ПЗСП», покупателям квартир от группы компаний ПЗСП достаточно заполнить анкету на сайте.

Более подробную информацию можно уточнить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.