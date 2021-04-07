Фестиваль Владимира Спивакова состоится в Перми в июне

Владимир Спиваков проведет свой фестиваль уже в 12-й раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

По многолетней традиции, лето в Перми начнется с XII Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…».

6 июня он откроется Симфонией № 5 Шуберта в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР, посла ЮНЕСКО Владимир Спивакова. Также в день открытия Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» исполнит Реквием для смешанного хора Керубини.

С 7 по 10 июня пермяки услышат музыку Чайковского, Моцарта, Шостаковича, Мусоргского в исполнении Национального филармонического оркестра России. Кульминацией фестиваля станет очень красивая программа «Вальс как зеркало эпохи», премьера которой состоится в Москве в апреле. В нее войдут вальсы Штраусов, Ланнера, Листа, Глинки, Вальдтейфеля, Сибелиуса, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Глазунова, Хачатуряна, Гаврилина, Доги, Артемьева, Потеенко.

Приглашенные звезды фестиваля – победитель десяти престижных международных конкурсов скрипач Сергей Догадин и ведущий солист Московского театра «Новая опера» Василий Ладюк.