В Перми женщина оставила в такси кошелек с 50 тысячами рублей

Полицейские нашли водителя, они выяснили, что мужчина заметил на сиденье кошелек и решил оставить его себе. Фото: Василий Вахрин

В Перми 32-летняя женщина едва не лишилась 50 тысяч рублей в свой день рождения. Полицейские рассказали, что с заявлением к ним обратилась пермячка. Она рассказала, что вызвала такси, чтобы доехать домой после празднования своего дня рождения. С собой у нее был кошелек с подаренными 50 тысячами рублей и документами. Когда она зашла домой, поняла, что оставила его в машине. Попытка вернуть деньги ничем не закончилась, тогда женщина обратилась в полицию.

Полицейские нашли водителя, они выяснили, что мужчина заметил на сиденье кошелек и решил оставить его себе.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело, в нем подозревается ранее судимый 45-летний мужчина, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Расследование продолжается.