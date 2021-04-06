Пермяк оплатил экскорт-услуги, но нарвался на мошенника

Молодой человек оплатил в интернете предоставление эскорт-услуг, но остался без денег и без желаемой услуги. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

25-летний житель Кудымкара пришел в полицию писать заявление по очень пикантному вопросу. Дело в том, что молодой человек оплатил предоставление эскорт-услуг, но остался без денег и без желаемой услуги. Искать справедливость молодой человек пошел в полицию.

- Потерпевший пояснил, что в социальных сетях он увидел интересующую его информацию, по фотографии выбрал девушку и начал вести с ней переписку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В ходе общения они договорились о месте встречи и стоимости оказываемых услуг. В назначенный час молодой человек прибыл по оговоренному адресу, предварительно перечислив на счет собеседницы деньги. Однако девушку он так и не дождался, на телефонные звонки никто не отвечал, а доступ к ее странице в соцсети ему был ограничен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Краснодарского края. Оказалось, что от его действий пострадал еще 28-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, который так же заплатил за несуществующие интим-услуги.

Оба уголовных дела соединены в одно производство, подозреваемый уже возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.