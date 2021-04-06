В Перми прокурор поймал за руку автомобилиста, который крепил магнитом чужие регистрационные знаки к своему авто

Максимальное наказание, которое может грозить предприимчивому пермяку – до одного года лишения свободы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ловкого пермяка поймал за руку в начале апреля прокурор Ленинского района. Все произошло в зоне платной парковки, где пермяк-автолюбитель пытался обхитрить всех и после того, как припарковался, начал крепить магнитом к своим регистрационным номерам чужие номерные знаки.

Удалось установить, что такой трюк с незаконным завладением и использованием чужих номерных знаков автолюбитель использовал давно. Но пресечь это смог внимательный прокурорский работник

- Действия злоумышленника были пресечены, водитель транспортного средства задержан и передан сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления».

Максимальное наказание, которое может ему грозить – до одного года лишения свободы.