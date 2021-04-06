В Перми начали укладывать асфальт на улице Героев Хасана

Полностью завершить реконструкцию улицы Героев Хасана планируется в этом сезоне.
Фото: Анна Маркова
В Перми на улице Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до Бродовского тракта, начались работы по укладке асфальта.
Сейчас идет фрезерование и разборка старого дорожного полотна на участке от улицы Хлебозаводской до торгового центра «Шоколад», сообщает издание «Business Class», со ссылкой на администрацию Перми. Ограничено движение транспорта до двух полос – по одной в каждом направлении, ведутся работы по установке ливневой канализации.
Полностью завершить реконструкцию улицы Героев Хасана планируется в этом сезоне.