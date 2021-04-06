В Перми прошел второй марафон «Дума онлайн»

- Фото: Василий Вахрин

Из-за пандемии жители Перми не могут «очно» приходить на личные депутатские приемы. Но это не означает, что пермяки не могут обращаться со своими проблемами к депутатам Пермской городской думы.

В городском call-центре состоялся второй Марафон «Дума онлайн». Напомним, что такой формат взаимодействия с пермяками был опробован в декабре прошлого года. На этот раз на звонки отвечали временно исполняющая полномочия заместителя председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник, а также депутаты Михаил Бесфамильный, Александр Буторин, Ирина Горбунова, Денис Ушаков, Олег Бурдин и Алексей Оборин.

Какие вопросы волновали звонивших на этот раз? Самые разные: пермяки жаловались на дороги, которые неважно убирают, на плохую работу управляющих компаний, уточняли, как должны выплачиваться социальные пособия.

Например, по телефону call-центра позвонил ветеран труда. Он объяснил, что проработал 40 лет и у него были доплаты по коммунальным платежам и по проезду по транспорту, но сейчас их почему-то отменили. Депутат Наталья Мельник пообещала, что обязательно направит запрос по этому поводу в Минсоцразвития Пермского края, а после того, как там разберутся в этом вопросе, ветерану дадут письменный ответ.

Обратились к депутатам и жители Свердловского района. Они сообщили, что со стороны стадиона спортплощадки школы №41 стекают талые воды под многоэтажку на улице Уфимской, 14, и что из-за этого в доме разрушается отмостка. Депутат Ирина Горбунова отметила, что этот случай заслуживает того, чтобы провести выездное совещание с участием представителей городской администрации.

На лужу перед домом пожаловалась жительница Индустриального района. Она рассказала, что эта лужа на проезжей части улицы Мира образуется постоянно, и из-за этого жителям микрорайона часто приходится чуть ли не вплавь добираться до близлежащей автобусной остановки «Улица Чайковского». На это обращение отреагировал депутат Михаил Бесфамильный. Он заверил, что это обращение будет направлено в департамент дорог и благоустройства, и к решению проблемы подключится депутат по этому округу.

Внимательно выслушали депутаты и обращение жительницы дома по ул. Пушкина, 27. По ее словам, жителям этого дома мешают шум и вибрация из подвала и офисов первого этажа. Депутат Александр Буторин предложил такой вариант действий - составить письменное обращение, после чего он направит официальный запрос по этому поводу. Он пообещал также взять ситуацию на личный контроль.

Поступил звонок и от жителя микрорайона Камский. Пермяк сообщил, что по улице Ольховской рядом с остановкой «Школа» на тротуаре провалился асфальт и вода из образовавшейся лужи стекает к дому. Депутат Олег Бурдин пообещал взять этот вопрос на контроль и обратиться по этому поводу в МКУ «Благоустройство» и главе района.

Еще одна жительница Перми сообщила, что крыша их дома по улице Богдана Хмельницкого, 56 протекает уже третий год подряд, но управляющая компания не принимает никаких мер. Депутат Денис Ушаков посоветовал пермячке обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края и объяснил, как лучше всего жителям дома действовать, чтобы добиться ремонта крыши.

Всего в ходе марафона «Дума онлайн» депутаты ответили на 68 звонков. На 15 вопросов был найден ответ прямо в ходе марафона, остальные обращении депутаты взяли на контроль для детальной проработки.