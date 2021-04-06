В Перми с 15 этажа выпала 23-летняя девушка

В Перми девушка выпала из окна высотки.
Фото: архив "КП"
В Перми 5 апреля в Индустриальном районе Перми погибла 23-летняя девушка. ЧП произошло примерно в 22.30 на улице Леонова, 68 б - это 18-этажный жилой дом.
По информации источника «КП», девушка упала с высоты 15-го этажа. На место была вызвана бригада скрой медицинской помощи, но травмы, полученные от падения, были несовместимы с жизнью. Девушка скончалась на месте.
В УМВД по городу Перми подтвердили информацию о произошедшем. В ближайшее время в следственном комитете прокомментируют трагедию.