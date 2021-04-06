В Перми скончалась известный детский врач

В Перми на 73-году ушла скончалась Галина Владимировна Борис. Фото: Минздрав Пермского края.

В Перми на 73-году скончалась Галина Владимировна Борис. Об этом сообщает Минздрав Пермского края.

Галина Владимировна более 43 лет посвятила работе в медицине Прикамья. Последние 32 года работала на руководящих должностях в Краевой детской клинической больнице, была руководителем педиатрической службы. Была инициатором создания реанимационно-консультативного центра, оказывающий медпомощь детям из отдаленных районов края.

Прощание с Галиной Владимировной Борис пройдет в четверг, 8 апреля в 10.00 в ритуальном зале патологоанатомического отделения КДКБ (ул. Баумана, 22).