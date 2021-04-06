В Пермском крае за сутки выявили 111 случаев коронавирусной инфекции

Общее количество смертей с начала пандемии в регионе превысило 2000 человек. Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 111 человек, столько новых случаев зарегистрировано за сутки. 27 человек отправили на лечение в больницы, 84 - лечатся амбулаторно. Среди новых случаев диагноз подтвердился у 12 детей.

Общее количество смертей с начала пандемии в регионе превысило 2000 человек. По последним данным, за сутки от ковида скончались еще 10 человек. Таким образом, на сегодня в Пермском крае всего 2004 смертельных случая.