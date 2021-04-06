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Общество6 апреля 2021 11:32

В Пермском крае за сутки выявили 111 случаев коронавирусной инфекции

Среди заболевших 12 детей
Анна Маркова
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Общее количество смертей с начала пандемии в регионе превысило 2000 человек.

Общее количество смертей с начала пандемии в регионе превысило 2000 человек.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 111 человек, столько новых случаев зарегистрировано за сутки. 27 человек отправили на лечение в больницы, 84 - лечатся амбулаторно. Среди новых случаев диагноз подтвердился у 12 детей.

Общее количество смертей с начала пандемии в регионе превысило 2000 человек. По последним данным, за сутки от ковида скончались еще 10 человек. Таким образом, на сегодня в Пермском крае всего 2004 смертельных случая.

Коронавирус в Перми и Пермском крае