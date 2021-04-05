На фабрике в Пермском крае рабочему оторвало руки

Пострадавшему оказали первую помощь, однако от тяжелых травм работник скончался. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Государственная инспекция труда в Пермском крае завершила расследование несчастного случая, в результате которого скончался 51-летний машинист бумагоделательной машины на Краснокамской бумажной фабрике.

- Обходя оборудование, машинист перегнулся через защитное ограждение, и его правая рука застряла между сеточным барабаном и промывочной ванной, в результате чего произошел отрыв конечностей, - сообщили в пресс-службе краевой трудинспекции. – На место ЧП прибыла бригада «скорой», пострадавшему оказали первую помощь, затем госпитализировали мужчину. Однако от тяжелых травм - травматического отрыва конечностей, открытого перелома плеча и травматического шока - работник скончался. Этот несчастный случай произошел в конце января.

- Установлено, что работник перегнулся через защитное ограждение без остановки производственного оборудования по неустановленной причине, - сделала вывод комиссия по расследованию несчастного случая. - Кроме того, на фабрике выявлены нарушения по вопросам обучения и инструктирования по охране труда пострадавшего работника.

Руководству бумажной фабрики выдано предписание об устранении выявленных нарушений, за нарушение требований охраны труда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.