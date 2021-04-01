В Свердловском районе Перми встали трамваи

В Перми встали трамваи. Фото: ВКонтакте "Подслушано Пермь".

В Перми 1 апреля в Свердловском районе Перми остановилось движение трамваев в обе стороны. По информации очевидцев электротранспорт встал на улице Куйбышева, в районе "Протона". Пассажиров высадили из вагонов, им пришлось искать альтернативные автобусные маршруты. Возможной причиной очевидцы называют обрыв контактной сети. Подтверждение этому и фото, которые появились в группе "Подслушано Пермь" ВКонтакте. На них видно, что произошел обрыв электропровода.

- Тут все сверкало и дымило, - сообщают очевидцы.

Восстановительные работы уже начались. Надеемся, что в скором времени движение будет восстановлено.