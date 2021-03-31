В Перми с 1 апреля в общественный транспорт вернутся кондукторы

Водители плату за проезд брать не будут. Фото: архив "КП"

В Перми с 1 апреля в автобусы №4 и №80 и в трамвай №6 вернутся кондукторы. Тестовый период сбора оплаты проезда без участия кондукторов заканчивается 31 марта. Маршруты вернутся к привычному режиму работы, расписание буден скорректировано.

На этих маршрутах оплатить проезд можно будет как у кондуктора и через стационарные валидаторы. Водители плату за проезд брать не будут.

Расписание транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или его мобильной версии. Телефон call-центра департамента транспорта: 250-25-50.