В Пермском крае 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекции

Большая часть заболевших проходит лечение на дому. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 118 пермяков. Из них 26 человек госпитализировали, 92 – лечатся амбулаторно. Среди них 8 детей. С начала пандемии общее число заболевших возросло до 51 249.

Скончались за сутки 7 пациентов с коронавирусом. На лечении в больницах всего остаются 733 человека, на аппаратах ИВЛ – 43.

Ксатати, в Пермский край на днях доставлена новая партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V". Поступившие 3000 комплектов препарата уже распределены между медучреждения Прикамья.