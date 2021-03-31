В Перми мальчика назвали редким славянским именем.

В Перми новоиспеченный отец Андрй Подвинский на днях пришел в загс Мотовилихинского района за свидетельством о рождении сына. Имя, которое выбрали они с супругой для него оказалось очень редким в наше время – Казимир.

Сотрудники загса говорят, что оно уже давно отнесено к категории позабытых и канувших в прошлое имен.

- Счастливый отец новорожденного рассказал, что своего сына они решили так назвать в честь деда Казимира. К тому же их первенец родился 19 марта – а это, можно сказать, в преддверии именин Казимира – 22 марта. Своего маленького Казимира молодые родители дома будут ласково называть «Казя».

Еще малыша можно называть: Казимирчик, Казик, Казя, Казенька, Казечка.

Мужское имя «Казимир» по происхождению славянское. По главной версии, трактуется как «проповедующий мир». По второй версии - значение звучит как «миротворец».