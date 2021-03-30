В Перми временно ограничат движение на улице Героев Хасана

. Фото: Анна Маркова

С понедельника, 5 апреля, движение транспорта по улице Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до торгового центра «Шоколад» будет временно ограничено до двух полос — по одной в каждом направлении. Подрядная организация будет фрезеровать и разбирать старое дорожное полотно, а также устраивать ливневую канализацию, сообщили в администрации Перми.

Позже на улице будет установлено наружное освещение, светофоры, будут оборудованы железнодорожные переезды, а также выполнены работы по озеленению и благоустройству.

Напомним, проектом реконструкции на улице Героев Хасана предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка.