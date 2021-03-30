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Общество30 марта 2021 11:39

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 118 человек

Среди заболевших 7 детей
Анна Маркова
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Общее число заболевших в Пермском крае - 51 131.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Пермском крае коронавирус подтвердился еще у 118 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 46 человек проходят лечение в больницах, 72 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших – 7 детей.

Умерли от коронавирусной инфекции за сутки еще 8 человек. Общая цифра смертей с начала пандемии - 1941.

Продолжают лечение в больницах 734 пациента, на аппаратах ИВЛ находится 41 человек. Общее число заболевших в Пермском крае - 51 131.

Коронавирус в Перми и Пермском крае