«Здравствуйте, я из полиции». Пермяков предупредили о новых видах мошенничества

От такой схемы мошенников уже есть пострадавшие. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Полицейские предупреждают пермяков о новом виде мошенничества. На телефоны граждан стали звонить с подменных номеров банков. Схема такая: сначала якобы звонит сотрудник службы безопасности банка и говорит, что на вас оформлен кредит. Чтобы отменить эту операцию, нужно оформить еще один кредит на свое имя, потом снять деньги и положить их на счета страховых ячеек через банкомат. Если вы сомневаетесь и сбрасываете, вам снова перезванивают.

Мужчина представляется сотрудником правоохранительных органов, он подтверждает слова звонившей женщины. После этого вам снова позвонят якобы из банка, убеждают, что мошенники оформили на вас кредит и, чтобы сберечь свои деньги нужно выполнить ряд действий.

От такой схемы мошенников уже есть пострадавшие.

- Следуя инструкции, мужчина в разных банкоматах снял, а затем перевел аферистам в общей сложности 830 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

ВАЖНО!

Чтобы не стать жертвой мошенников - не совершайте финансовых операций по инструкциям, которые вам дают по телефону. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам.

Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.