Синоптики о погоде в Пермском крае: небо затянет тучами и пойдет мокрый снег

В ближайшие дни в Прикамье будет пасмурно и снежно. Фото: Анна Маркова

Синоптики говорят, что солнечные дни совсем скоро сменятся на хмурые. Во вторник 30 марта весеннее солнце еще порадует жителей Пермского края. Температура воздуха днем +3,+9°С, то уже в среду небо начнет затягивать облаками.

31 марта Прикамье накроют снегопады, днем с дождем. Наиболее интенсивные будут на севере и востоке региона, и станет прохладнее на 2–3°С. Ветер западный 5–10 м/с, порывы 12–17 м/с. Температура воздуха ночью –6,–1º, днем +2,+7º. 1 апреля облачно с прояснениями, осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ветер западный, юго-западный 5–10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью –3,+2º, днем +3,+8º.

«Начало апреля будет облачным, с умеренными осадками, в основном в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью и днем в большинстве районов будет положительной. В целом, температурный фон выше климатического на 4–6°С», - рассказали о погоде специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.