В Пермском крае будут судить сварщика

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Летом прошлого года 36-летний сварщик из Березников сваривал металлические заготовки на одном из березниковских предприятий. Делал он это не слишком аккуратно, и из искры возгорелось пламя. Сначала вспыхнуло горючее, потом занялось оборудование. Пожар уничтожил имущества на сумму 2 миллиона рублей.

- 3 июля 2020 года обвиняемый нарушил требования безопасности при ведении сварочных работ в помещении одного из предприятий города Березники, в результате чего произошло возгорание горючих материалов от сварочных искр, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Во время пожара сгорело оборудование и иное имущество предприятия на сумму более 2 миллионов рублей.

Уголовное дело о причинении крупного ущерба из-за нарушения правил безопасности передано в суд.