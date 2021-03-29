В Перми будут судить 32-летнего местного жителя, который в майские праздники убил подростка шампуром для шашлыков

Шампур обвиняемый выдернул и спрятал в валявшейся рядом автопокрышке. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером в начале мая прошлого года пьяный местный житель во дворе дома на улице Студенческой набросился на 17-летнего парня. В его руке был зажат шампур, на который нанизывают шашлыки. Удар пришелся прямо в сердце.

- Следствием установлено, что 7 мая 2020 года в вечернее время между обвиняемым и 17-летним местным жителем, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, во дворе одного из домов по улице Студенческая города Перми произошла ссора, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Обвиняемый, используя металлический шампур, находившийся в его руке, нанес несовершеннолетнему удар в область груди слева. От полученной травмы смерть наступила на месте происшествия.

Сейчас уголовное дело по статье об убийстве передано в суд.

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