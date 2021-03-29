В Пермском крае за неделю на пожарах погибли три человека

В Пермском крае за минувшую неделю произошло 58 пожаров. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае за минувшую неделю произошло 58 пожаров, на которых погибли три человека, трое пострадали.

24 марта в 23.50 в деревне Степаново Чайковского района по улице Митинская загорелся жилой дом. Площадь пожара была - 80 кв.м. В ходе тушения под завалами был обнаружен хозяин дома – 80-летний мужчина.

29 марта в селе Платошино Пермского района из квартиры на улице Владимирова шел дым, приехавшие на место пожарные обнаружили 38-летнего мужчину.

- По предварительным данным он получил отравление продуктами горения, сгорел диван, - сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.