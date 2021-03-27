Театр «У Моста» с большим успехом завершил гастроли в Москве

Фото предоставлено театром «У Моста»

22 и 23 марта актеры театр «У Моста» представили московским зрителям два спектакля ирландских драматургов - «Череп из Коннемары» Мартина МакДонаха и пьесу «Поле» Джона Б. Кина (первая постановка в России). На своих страницах в соцсетях москвичи и гости столицы делятся яркими впечатлениями и рассказывают о том, что уже приобрели билеты на следующие гастрольные спектакли «мостовцев», запланированные на 2 и 3 июня этого года.

«Познакомился с вашим театром во время его недавних гастролей в Москве. Посмотрел два спектакля, впечатлен блестящей постановкой, потрясающей игрой актеров. Купил билеты на предстоящие спектакли «Красавица из Линэна» и «Безрукий из Спокэна», которые ваш театр в июне планирует привезти в Москву», – пишет на почту театра Евгений Ерофеев.

«Сегодня я снова увидела давно знакомых и любимых артистов театра «У Моста» и снова была поражена, как они несут на сцену настоящую, жирную, смачную, пахнущую живую жизнь. Это чудо! Дорогой Сергей Павлович! Спасибо за труд, за любовь к человеку»! – выражает благодарность Тамара Жукова на своей странице в фейсбуке.

Фото предоставлено театром «У Моста»

В Перми апрель в театре «У Моста» начнется с показа спектакля «Череп из Коннемары» Мартина МакДонаха и это вполне символично, когда в День смеха зрителям будет представлена парадоксальная комедия по пьесе легендарного драматурга. Далее весь апрель зрителям предстоит увлекательное путешествие по разным эпохам и странам, где мы можем стать свидетелями историй, как реальных, так и мистических.

В солнечную Грузию попробовать отменное вино, послушать мудрые тосты и душевную музыку помогут отправиться искрометные комедии «Ханума» и «Мачеха Саманишвили», в Ирландию зрителей перенесут спектакли «Палачи», «Череп из Коннемары», «Красавица из Линэна» и «Безрукий из Спокэна» по пьесам Мартина МакДонаха, в Белоруссию – актеры, говорящие на белоруском языке, в спектакле «Камедыя» В. Рудова.

Гоголевские «Вий» и «Женитьба» помогут соприкоснуться с мистической атмосферой автора и театра, а Горьковские персонажи «На дне» и «Васса (Первый вариант)» покажут, что несмотря на все перепетии судьбы, Человек - это звучит гордо, а герои Достоевского в спектакле «Идиот» помогут задуматься о Красоте, которая должна спасти мир.