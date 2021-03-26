В Перми 32-летний мужчина погиб от удара током

Мужчина погиб от удара током. Фото: Василий Вахрин

В Перми 25 марта на предприятии по производство и продажа оборудования для строительства трубопроводов произошло ЧП. Погиб молодой сотрудник. По информации источника, он получил удар током при производстве электромонтажных работ, рабочие разбирали электроподстанцию. Мужчина погиб на месте ЧП.

Кстати

24 марта при подъезде к Перми произошел несчастный случай с машинистом крана Пермского филиала крупной мостостроительной организации. ЧП случилось на строительном участке автомобильной дороги. При демонтаже стрелы крана работник получил травмы несовместимые с жизнью.