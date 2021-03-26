Два человека погибли в ДТП с КамАЗом в Пермском краю

В машине погибли двое. Фото: ОГИБДД ОМВД России по Березниковскому городскому округу.

В Прикамье 25 марта произошло серьезное ДТП, в котором погибли два человека. В Березниковском городском округе по автодороге «Усолье-Сороковая» в сторону города Усолье, ехала «Шевроле Нива». За рулем был 60-летний мужчина, житель Березников.

По предварительной информации ГИБДД он нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу сначала врезался в дорожное ограждение, а затем его отбросило на КамАЗ.

- Водитель легкового автомобиля и его пассажир - 62-летняя женщина погибли на месте, - сообщает ОГИБДД ОМВД России по Березниковскому городскому округу. - По факту автоаварии проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей не пренебрегать правилами дорожного движения, быть внимательными, не превышать скорость, учитывать погодные условия при управлении транспортными средствами.