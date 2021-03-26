В Пермский край в выходные придет похолодание

Ночью в Прикамье будет до - 10 градусов. Фото: архив "КП"

В предстоящие выходные в Пермский край придет небольшое похолодание. Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

26 марта ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). Ветер западной четверти 6–11 м/с. Температура воздуха ночью 0,–5º, днем +2,+7º.

В субботу переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью 0,–5º, днем 0,+5º.

В воскресенье ночью станет холоднее, столбик термометра может опуститься до- 10 градусов по краю. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью –10,–5º, днем –2,+3º.