«Новая жертва». Пермячка взяла 700 тысяч в кредит и перевела деньги мошенникам

Специалисты в сфере безопасности говорят, что в 2020 году было совершено 8 774 мошенничеств и краж денег через Интернет. Фото: архив "КП"

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали, что 24 марта женщина стала жертвой мошеннической съемы. Она взяла кредит на 700 тысяч рублей и перевела все деньги на неизвестный счет.

Специалисты в сфере безопасности говорят, что в 2020 году было совершено 8 774 мошенничеств и краж денег через Интернет. По сравнению с 2017 годом (1 170) рост - существенный.

С начала этого года от рук интернет-мошенников пострадали уже 3 413 человек (на 4 % меньше по сравнению с прошлым годом), - рассказал Степан Коневцев, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. - Мы постоянно проводим разъяснительную работу среди населения. Говорим, что сотрудники банка не звонят своим клиентам. Но граждане продолжают поддаваться на уговоры преступников, сообщая им конфиденциальную информацию.

Как не стать жертвой мошенников?

Положите трубку сразу же, как только вам позвонили и представились сотрудниками банка. Вы сами можете перезвонить в банк по номеру на обороте карты.