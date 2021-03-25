Руслан Кулаков возглавил больницу имени Вагнера в Березниках

Краевую больницу имени Вагнера в Березниках возглавил хирург Руслан Кулаков.

Краевую больницу имени Вагнера в Березниках возглавил хирург Руслан Кулаков. Со 2-го марта он исполнял обязанности главного врача этой больницы. Напомним, на этом посту он сменил Романа Конева.

До этого Кулаков был заместителем главного врача по хирургии. С 25 марта Министерством здравоохранения Пермского края он официально назначен главным врачом больницы Березников.

Справка

С 1987 по 2012 Руслан Жанович работал врачом-хирургом, был заведующим отделения неотложной хирургической помощи, заместителем главного врача по хирургии, МБУЗ «Городская больница №1 им. Вагнера Е.А.».

С 2012 по 2014 - Начальник управления здравоохранения Администрации города Березники Пермского края.

С 2014 по 2016 - Начальник Верхнекамского территориального управления по организации медицинской помощи населению в Министерстве здравоохранения Пермского края.

С 2016 по 2021 - Заместитель главного врача по хирургической помощи ГБУЗ ПК «КБ им. Е.А. Вагнера» Березники.