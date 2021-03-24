Пермские полицейские задержали псевдогазовиков

Подозреваемые. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Сотрудники УГРО Перми задержали двух женщин, подозреваемых в серии краж.

В МВД сообщили, что злоумышленницы попадали в квартиры к пенсионерам, представляясь сотрудницами газовой службы. Под предлогом проверки газовой плиты, одна из них отвлекала внимание, а другая искала деньги. Оперативники уже установили их причастность к пяти преступлениям, совершенным в Дзержинском и Индустриальном районах города Перми. Предварительный ущерб составил свыше 420 тысяч рублей.

- Помимо этого полицейские при личном досмотре изъяли у злоумышленниц около 1.2 млн. рублей. Достоверно подтвердить законное происхождение денежных средств задержанные не смогли. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по п. «а» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантки помещены в следственный изолятор, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Оперативники полагают, что подозреваемые могут быть причастны к совершению серии аналогичных преступлений. Если Вы пострадали от действий этих женщин, звоните по телефону 8-912-069-79-77 или 02.