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Общество24 марта 2021 7:18

В Пермском крае мошенники обзванивают спортивные организации и сообщают о проверках

За деньги злоумышленники обещают решить вопрос с проверяющими
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Жителей региона призывают проверять информацию и быть осторожными

Фото: Василий Вахрин

Министерство территориальной безопасности Пермского края предупреждают о мошенниках, которые звонят в спортивные организации региона и предупреждают о приезде федеральных проверяющих.

- От имени проверяющих должностных лиц злоумышленники могут требовать заплатить определенную сумму, чтобы урегулировать вопрос. Сегодня поступили звонки на несколько спортивных объектов Перми. Не исключено, что "лжепроверяющие" могут звонить и в другие учреждения, - сообщили в минтербезе Прикамья.

Жителей региона призывают проверять информацию и быть осторожными.

Ранее мы сообщали о мошенниках, которые под видом коммунальщиков или волонтеров заходят в квартиры и грабят пермяков. Как не стать жертвой преступников, читайте в нашем материале.