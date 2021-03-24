В Пермском крае мошенники обзванивают спортивные организации и сообщают о проверках

Жителей региона призывают проверять информацию и быть осторожными Фото: Василий Вахрин

Министерство территориальной безопасности Пермского края предупреждают о мошенниках, которые звонят в спортивные организации региона и предупреждают о приезде федеральных проверяющих.

- От имени проверяющих должностных лиц злоумышленники могут требовать заплатить определенную сумму, чтобы урегулировать вопрос. Сегодня поступили звонки на несколько спортивных объектов Перми. Не исключено, что "лжепроверяющие" могут звонить и в другие учреждения, - сообщили в минтербезе Прикамья.

Жителей региона призывают проверять информацию и быть осторожными.

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