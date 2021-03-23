Депутаты приняли изменения в бюджет Перми

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- Мы незначительно увеличиваем и доходную, и расходную части бюджета в 2021 году, - рассказала председатель думского комитета по бюджету Наталья Мельник. – На рост доходной части сказалось выделение дополнительных средств из регионального фонда софинансирования расходов, а планируемое увеличение поступлений от административных штрафов за нарушение правил пользования платными парковками. Кроме того часть расходов бюджета в 2021-23 годах будет перераспределена без изменения общего объема.

Общий объем доходов в городской бюджет в 2021 году прогнозируется в сумме 44, 523 миллиарда рублей, а общий объем расходов - 48 миллиардов рублей.

В частности бюджетом предусматривается увеличение финансирования на строительство новых корпусов гимназии № 17 и школы №82, а также новых школ по улице Карпинского, 77а и Юнг Прикамья, 3.

На пленарном заседании депутаты поддержали решение профильного комитета о внесении изменений в бюджет города.