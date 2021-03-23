В Перми снизился уровень преступности

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В рамках «Часа депутата» на пленарном заседании Пермской городской Думы выступил начальник управления МВД по Перми Алексей Туров.

Он рассказал о том, что за минувший год в Перми снизилось количество совершенных правонарушений, в том числе уменьшилось число тяжких преступлений. Сотрудники пермской полиции раскрыли 8162 преступления, из них 2021 – тяжкие и особо тяжкие. Раскрываемость убийств составила 96,9 процентов.

- В то же время растет количество преступлений в сфере информационных технологий, - отметил Алексей Туров. – Мы при поддержке депутатов городской думы проводим мероприятия по профилактике цифровой преступности.

Также основными направлениями работы пермской полиции стали профилактика подростковой преступности и обеспечение безопасности дорожного движения.

От депутатов поступило предложение поддержать выделение средств на организацию мобильных пунктов полиции, которые, по их мнению, благоприятно скажутся на безопасности на улицах Перми.

- Сокращение уровня преступности в Перми – это безусловный плюс, - отметил временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. – Хотя хотелось бы знать, в какой мере на этом сказалась пандемия. Но в целом результат есть результат и он положительный. Сотрудничество Пермской городской думы с органами внутренних дел будет продолжено по всем вопросам.