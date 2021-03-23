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Общество23 марта 2021 11:10

Парад Победы 9 мая в Перми пройдет не на Октябрьской площади

Власти планируют провести его на другой площадке
Анна Маркова
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Парад Победы 9 мая в 2021 году власти Перми планируют провести традиционно.

Фото: архив "КП"

Парад Победы 9 мая в 2021 году власти Перми планируют провести традиционно, с участием войск Пермского гарнизона. Напомним, что в 2020 году он был отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Однако место проведения парада будет изменено.

Как пояснили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, в связи с проведением капитального ремонта Комсомольского проспекта прохождение войск Пермского гарнизона на традиционной площадке, Октябрьской площади, не представляется возможным. В настоящий момент прорабатываются несколько локаций проведения Торжественного прохождения войск.

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