Парад Победы 9 мая в Перми пройдет не на Октябрьской площади

Парад Победы 9 мая в 2021 году власти Перми планируют провести традиционно. Фото: архив "КП"

Парад Победы 9 мая в 2021 году власти Перми планируют провести традиционно, с участием войск Пермского гарнизона. Напомним, что в 2020 году он был отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Однако место проведения парада будет изменено.

Как пояснили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, в связи с проведением капитального ремонта Комсомольского проспекта прохождение войск Пермского гарнизона на традиционной площадке, Октябрьской площади, не представляется возможным. В настоящий момент прорабатываются несколько локаций проведения Торжественного прохождения войск.