В конце марта в Перми отключат воду в двух районах

Что, опять нет воды?
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На конец марта в компании «Новогор-Прикамье» запланировали ремонт водоводов в многоэтажках, расположенных в двух районах Перми. Смотрим, не попал ли ваш дом в график отключения водоснабжения.
Со среды до пятницы, с 10.00 24 марта до 10.00 25 марта, воды не будет в домах на следующих улицах:
- Красных командиров, 12;
- Левченко, 31, 38;
- Малая, 9, 10.
В субботу, 27 марта с 9.30 до 18.00 воду отключат в домах на улицах:
- Бригадирская, 2, 8;
- Коломенская, 4, 10, 12, 14, 16;
- Краснополянская, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40;
- Пихтовая, 20, 24, 28, 28А, 30, 34, 36, 42.
Также в субботу, 27 марта с 10.00 до 19.00 водоснабжение отключат по таким адресам:
- Луначарского, 4;
- Николая Островского, 25, 27.