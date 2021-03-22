В конце марта в Перми отключат воду в двух районах

Что, опять нет воды? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На конец марта в компании «Новогор-Прикамье» запланировали ремонт водоводов в многоэтажках, расположенных в двух районах Перми. Смотрим, не попал ли ваш дом в график отключения водоснабжения.

Со среды до пятницы, с 10.00 24 марта до 10.00 25 марта, воды не будет в домах на следующих улицах:

- Красных командиров, 12;

- Левченко, 31, 38;

- Малая, 9, 10.

В субботу, 27 марта с 9.30 до 18.00 воду отключат в домах на улицах:

- Бригадирская, 2, 8;

- Коломенская, 4, 10, 12, 14, 16;

- Краснополянская, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40;

- Пихтовая, 20, 24, 28, 28А, 30, 34, 36, 42.

Также в субботу, 27 марта с 10.00 до 19.00 водоснабжение отключат по таким адресам:

- Луначарского, 4;

- Николая Островского, 25, 27.