В Прикамье брат убил брата

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ЧП произошло в поселке Октябрьский. В октябре прошлого года вечером два брата стали выяснять отношения. Оба были разгорячены алкоголем, и ссора переросла в драку.

- 31-летний брат нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 44-летнему брату, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - Потерпевший был госпитализирован в больницу, где скончался. Подозреваемый был взят под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть, завершено, и его передали в суд. За смерть старшего брата младшему грозит до 15 лет лишения свободы.