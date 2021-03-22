В пермском вузе начнут готовить фокусников

Курс набирает Владимир Данилин
Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
В Пермском институте культуры с этого года открывается новая специальность - «Цирковое искусство». 30 абитуриентов смогут поступить на бюджетные места по направлениям «Режиссура циркового представления» и «Искусство иллюзиона». Также откроется прием и на платное обучение.
Прием на первый курс будет проводить народный артист РСФСР, художественный руководитель театра «Иллюзион» Владимир Данилин.
Кроме результатов ЕГЭ по литературе и русскому языку абитуриентам надо будет сдать творческий и профессиональный экзамены.
Прием документов начнется с 20 июня.